Почему попавший в беду Джамшут из "Нашей Раши" отказался просить помощи у Галустяна и Светлакова

Звезда сериала "Наша Раша" Валерий Магдьяш 7 августа отпраздновал 70-летие. Актер признался, что образ молчаливого гастарбайтера Джамшута из шоу кормит его до сих пор. Магдьяш сейчас живет на съемной квартире в Минеральных Водах и зарабатывает выступлениями на праздниках горожан. Народ все еще помнит и любит строителя из Средней Азии, которого когда-то воплощал на экране Валерий Александрович.
Пару лет назад Магдьяш оказался в беде. У артиста похитили деньги, которые он получил от продажи единственного жилья – квартиры в Москве. Знаменитость осталась без крыши над головой и скиталась по знакомым. Тогда многие убеждали Валерия Магдьяша обратиться за помощью к другим звездам "Нашей Раши". Артист отказывался.
В свежем интервью Валерий Александрович объяснил, почему не стал искать поддержки у Михаила Галустяна, Семена Слепакова и Сергея Светлакова. По словам 70-летнего артиста, он в прошлом офицер и не может позволить себе просить о подобных услугах. Магдьяш считает, что сам виноват в случившемся.
Валерий Магдьяш признался, что потерял связь с коллегами из "Нашей Раши" почти сразу после съемок финального, пятого сезона. Исполнитель роли Джамшута отметил, что в два раза старше Сергея, Михаила и Семена, и то, что их пути разошлись, вполне нормально. Между тем знаменитость не скрывает, что на съемках комедийного проекта им было комфортно общаться друг с другом.
Магдьяш следит за судьбой бывших коллег. Валерий Александрович радуется их успехам. Между тем актер считает, что Галустян, Слепаков и Светлаков занимаются творчеством, а не искусством.
"70% из того, что они делают, меня огорчает", – поделился Валерий Магдьяш.
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