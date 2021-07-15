Как сложилась судьба пережившего нападение и оставшегося бомжом Джамшута из "Нашей Раши"

Звезда "Нашей Раши" осталась без крыши над головой.

Актер Валерий Магдьяш известен публике ролью молчаливого Джамшута в скетчкоме "Наша Раша". Ходили слухи, что после завершения комедийного проекта артист попал в трудную ситуацию – потерял жилье и стал безбожно пить.

Скоро Валерий Магдьяш отметит 70-летие. Журналисты разыскали звезду "Нашей Раши". Знаменитость впервые за три года общалась со СМИ.

Сегодня Магдьяш живет в Минеральных Водах в съемных апартаментах. У знаменитости нет собственной недвижимости.

В Москве у актера была однокомнатная квартира. Хорошо заработав в "Нашей Раше", Магдьяш решил поменять ее на двухкомнатную. О планах артиста купить новое жилье, по его словам, знал весь район.

Продав недвижимость, Валерий понес деньги в банк. По дороге на знаменитость напали. Магдьяш получил удар железной трубой по голове, лишился средств и документов.

Некоторое время звезда бомжевала, добралась до Ставропольского края. В Минеральных Водах Валерия Магдьяша приютила приятельница. Мэр города помог артисту восстановить документы. Получив паспорт, Валерий стал зарабатывать. Знаменитость вела корпоративы, праздники, свадьбы. На базе местного Дома культуры московская звезда создала детский театр.

Валерий подчеркнул, что никогда не был алкоголиком. Артист призвал не верить сплетням, которые распространяют про него в Интернете.

Артист "Нашей Раши" трижды был женат, но счастья ни в одном браке не обрел. У знаменитости две дочери. Наследницы не поддерживают связь с Валерием Магдьяшем.