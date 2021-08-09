Получивший множество переломов актер "Штрафбата" умер в реанимации

Актер сериала "Штрафбат" Игорь Регнер умер в реанимации. Артист ушел из жизни накануне, 8 августа.
Регнер находится в больнице с конца июля. Актер был в коме и находился на аппарате ИВЛ. Доктора сделали все возможное, чтобы его состояние улучшилось. К сожалению, старания медиков отказались тщетными – актер сериала "Штрафбат" умер, не приходя в сознание.
Игоря Регнера госпитализировали 23 июля. В больницу актер попал из своей столичной квартиры. При поступлении у Игоря Антоновича были обнаружены множественные переломы ребер и руки.
Травмы Регнера заинтересовали правоохранителей. Полиция инициировала проверку, заподозрив избиение. Стражи порядка выяснили, что актер получил повреждения еще 17 июля. Артист рухнул с лестницы. Знаменитость решила не обращаться за помощью к врачам. Игорь Антонович почти неделю лежал дома.
Как сообщили близкие артиста, незадолго до несчастного случая Регнер получил курс химиотерапии. Организм артиста был ослаблен. Родственники считают, что именно последствия лечения спровоцировали падение.
Отметим, Игорь Регнер увлекался силовыми видами спорта. Он не только играл в кино, но и преподавал на кафедре Физического воспитания в Финансовом университете.
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