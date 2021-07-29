Пролежавший неделю в квартире с множественными переломами известный актер доставлен в реанимацию

Знаменитость в тяжелом состоянии.

Звезда картин "Штрафбат", "Солдаты", "Любить по-русски-2" Игорь Регнер сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У 56-летнего актера диагностировали травмы грудной клетки с множественными переломами ребер слева, а также переломом лучевой кости.

Как удалось выяснить журналистам, в больницу Регнер попал несколько дней назад. Между тем травмы, по словам медиков, знаменитость получила еще 17 июля. Неделю до госпитализации артист лежал в своей квартире.

Случившееся с 56-летним Регнером заинтересовало правоохранительные органы. Стражи порядка полагают, что актера избили в попытке ограбить, например. Полицейские проводят проверку. Уже опрашиваются соседи и родственники пострадавшего.

Репортеры связались с коллегами Игоря Регнера в Финансовом университете при Правительстве России. Актер преподает на кафедре Физического воспитания. В вузе ничего не знают о случившемся.

По словам сотрудника университета, который пожелал остаться анонимным, Игорь Регнер находится в больнице из-за воспаления легких, не связанного с коронавирусной инфекцией. По словам коллеги, недавно актер прошел курс химиотерапии. Из-за агрессивного лечения, предположил источник, организм ослаб и стал восприимчив к инфекциям.