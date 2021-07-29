"Упал": жена объяснила возникновение множественных переломов у попавшего в реанимацию актера

Звезда сериала "Штрафбат" в тяжелом состоянии.

Звезда отечественных теленовелл Игорь Регнер шесть дней назад оказался в реанимации одной из столичных больниц. У актера обнаружили множественные переломы ребер, перелом лучевой кости и травму грудной клетки. Журналистам удалось дозвониться до супруги актера.

Жена Игоря Регнера сообщила репортерам, что ее избранник борется с онкологическим недугом. Недавно актеру провели химеотерапию. На фоне агрессивного лечения знаменитость ослабла. Травмы Регнер получил, "упав на улице".

"Терапию он получил утром, а вечером во время прогулки у него силы закончились", – сказала жена звезды кино и сериалов 5-tv.ru.

Женщина подчеркнула, что падение произошло на глазах у свидетелей. Молодые люди из соседнего дома помогали 56-летнему Регнеру встать на ноги.

Ближе к ночи артист почувствовал сильное недомогание, боль. Супруга вызвала скорую помощь. Медики, осмотрев артиста, приняли решение о госпитализации. Сейчас Игорь Регнер в тяжелом состоянии без сознания.

Отметим, ранее "Комсомольская правда" сообщала, что Игорь Регнер получил травмы 17 июля и почти неделю до госпитализации лежал дома. По данным издания, правоохранительные органы инициировали проверку. Полицейские подозревают избиение. Супруга актера отрицает версию с нападением.