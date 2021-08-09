Раскрыта неожиданная информация о брутальном сыне Елены Яковлевой

Звезда сериала "Каменская" и фильма "Интердевочка" снимается в новом проекте в Новосибирске. В свежем детективе "Дама с собачкой" Елена Яковлева играет главную роль. Партнерами знаменитости стали Александр Балуев и Сергей Перегудов.
В центре сюжета картины Агата Марфина. Овдовев, героиня берет в охапку собаку и переезжает к дочке. В поселке, где живет наследница Марфиной, происходит убийство. Персонаж Елены Яковлевой возьмется за расследование этого загадочного преступления.
В кадре Елена будет почти всегда появляться с псом. Актриса обожает животных и рада такому сотрудничеству. Дома у Яковлевой есть питомцы – немецкая овчарка, лабрадор, йорк, хаски.
Единственный сын актрисы Денис Шальных тоже любит братьев наших меньших. По словам Елены, ее наследник только с виду брутальный и суровый. Отпрыск звезды сериала "Каменская" хорошо воспитан и очень добр. Также выяснилось, Шальных учился на режиссера в Англии и в Москве.
По специальности Денис не работает, что совсем не смущает его маму. В недавнем интервью актриса отметила, что диплом университета сегодня утратил ценность. Многие молодые люди занимаются сейчас не тем, чему их учили в вузах.
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