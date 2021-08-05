Доставщик пиццы бил ногами: всплыли подробности нападения на звезду "Склифосовского"

Звезда Театра на Таганке, актер сериала "Склифосовский" Иван Рыжиков накануне попал в больницу с сотрясением мозга и переломами глазницы и челюсти. Актер стал жертвой избиения.
СМИ удалось выяснить детали происшествия. Как рассказал журналистам сам Иван Рыжиков, он, сидя за рулем авто, притормозил у подъезда многоэтажного дома, чтобы высадить приятельницу. К нему подъехала машина доставки пиццы, водитель которой начал сигналить. Курьер требовал, чтобы ему освободили проезд.
Рыжиков утверждает, что не мешал доставщику пиццы. По словам звезды Театра на Таганке, он специально въехал на пешеходную дорожку, чтобы разблокировать проезд.
Между курьером и актером произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Получившего травмы Рыжикова доставили в медицинское учреждение. В Сети уже распространились кадры с камер видеонаблюдения, на которых доставщик еды бьет звезду ногами.
Сейчас Иван Рыжиков уже дома. Лечиться знаменитость будет самостоятельно. Актер планирует написать заявление в полицию.
Как писали "Дни.ру", Иван Рыжиков несколько раз становился участником скандальных ток-шоу. В студии популярной передачи знаменитость выясняла отношения с женой Ольгой Блиновой. Артист подозревал супругу в неверности и считал, что она зачала ребенка от другого мужчины. Через четыре года после рождения сына Рыжиков потребовал ДНК-экспертизу.
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