"Почувствовал дыхание смерти": наркозависимая звезда сериалов заразилась гепатитом через иглу

Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Эдуард Флеров в свежем интервью рассказал о пагубном пристрастии. В молодости актер был зависим от наркотиков.
Когда Флерову было чуть за 20, он попал в больницу с гепатитом. Актер был в чудовищном состоянии.
"Я заразился этой болезнью через иглу", – поведала звезда отечественных теленовелл.
Эдуард приехал в Красноярск, чтобы навестить сына, который праздновал день рождения. Вместо детского торжества актер оказался на больничной койке.
По словам Эдуарда Флерова, запрещенные вещества от употреблял полтора года. К счастью, артист понял, что его жизнь катится по наклонной плоскости и решил все изменить.
Однажды среди ночи страдающий от бессонницы артист в буквальном смысле ощутил приближение смерти. "Почувствовал ее дыхание", – говорит Флеров. Эдуард не может объяснить, что именно с ним произошло тогда, однако пережить подобное наваждение он не желает даже врагу. Артист осознал, что у него всего два пути – с наркотиками или без них.
Лечение от пагубного пристрастия заняло семь последующих лет. Все это время звезда "Возвращения Мухтара" едва сдерживалась, чтобы не сорваться. Как только Эдуард Флеров избавился от зависимости, его дела сразу наладились, а карьера пошла в гору.
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