Как прошла вечеринка в честь беременной жены Эргенча из "Великолепного века"

Актриса Бергюзар Корель устроила сразу два праздника.

На днях супруга звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча отпраздновала день рождение. 27 августа турецкая актриса Бергюзар Корель отметила 39-летие.

Накануне Корель рассказала, как прошла вечеринка в ее честь. Актриса арендовала кафе и пригласила родных и нескольких близких друзей. На мероприятии жена Халита Эргенча появилась в свободном платье красного цвета.

На следующий день супруга звезды сериала "Великолепный век" устроила себе еще один день рождения. На это раз Бергюзар праздновала вместе с детьми – 11-летним Али и полуторагодовалым Ханом. Также в соцсетях актриса хвасталась подарками и букетами, которые ей прислали друзья и поклонники.

Отметим, Бергюзар Корель совсем скоро станет мамой в третий раз. Недавно актриса призналась, что 30-я неделя беременности уже позади. Халит Эргенч и его супруга взволнованы предстоящим пополнением в семье. Актер считает дни до встречи с дочкой, о которой очень долго мечтал. Исполнитель роли султана Сулеймана уже придумал наследнице имя – Лейла.

Недавно Корель пожаловалась, что с марта 2020 года живет очень изолировано. Второй ребенок звезды родился в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Долгие месяцы артистка и ее дети вообще не выходили из дома. Знаменитость очень боялась за своих мальчиков. Узнав, что носит под сердцем третьего малыша, Бергюзар испугалась еще сильнее.

"Это по-настоящему тяжело, когда я так долго не выходила из дома с малышом и вдруг снова беременность. Я очень устала", - сказала супруга Халита Эргенча.

Бергюзар Корель призналась, что оказалась перед нелегким выбором. Знаменитость долго думала проходить ли вакцинацию от COVID-19. Актриса собиралась дождаться появления малыша, однако новости о росте заболеваемости в Турции ее напугали. В итоге артистка сделала прививку.