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Сериалы
Как прошла вечеринка в честь беременной жены Эргенча из "Великолепного века"

Как прошла вечеринка в честь беременной жены Эргенча из "Великолепного века"

Актриса Бергюзар Корель устроила сразу два праздника.
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На днях супруга звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча отпраздновала день рождение. 27 августа турецкая актриса Бергюзар Корель отметила 39-летие.

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Накануне Корель рассказала, как прошла вечеринка в ее честь. Актриса арендовала кафе и пригласила родных и нескольких близких друзей. На мероприятии жена Халита Эргенча появилась в свободном платье красного цвета.

На следующий день супруга звезды сериала "Великолепный век" устроила себе еще один день рождения. На это раз Бергюзар праздновала вместе с детьми – 11-летним Али и полуторагодовалым Ханом. Также в соцсетях актриса хвасталась подарками и букетами, которые ей прислали друзья и поклонники.

Отметим, Бергюзар Корель совсем скоро станет мамой в третий раз. Недавно актриса призналась, что 30-я неделя беременности уже позади. Халит Эргенч и его супруга взволнованы предстоящим пополнением в семье. Актер считает дни до встречи с дочкой, о которой очень долго мечтал. Исполнитель роли султана Сулеймана уже придумал наследнице имя – Лейла.

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Публикация от Berguzar Korel (@berguzarkorel)

Недавно Корель пожаловалась, что с марта 2020 года живет очень изолировано. Второй ребенок звезды родился в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Долгие месяцы артистка и ее дети вообще не выходили из дома. Знаменитость очень боялась за своих мальчиков. Узнав, что носит под сердцем третьего малыша, Бергюзар испугалась еще сильнее.

"Это по-настоящему тяжело, когда я так долго не выходила из дома с малышом и вдруг снова беременность. Я очень устала", - сказала супруга Халита Эргенча.

Бергюзар Корель призналась, что оказалась перед нелегким выбором. Знаменитость долго думала проходить ли вакцинацию от COVID-19. Актриса собиралась дождаться появления малыша, однако новости о росте заболеваемости в Турции ее напугали. В итоге артистка сделала прививку.

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Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 10:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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