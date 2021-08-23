Порошина показала себя в парике после потери волос

Звезда отечественных теленовелл Мария Порошина предстала перед поклонниками в новом образе. Знаменитость превратилась в длинноволосую брюнетку с густой челкой.
Судя по всему, Порошина примерила парик для очередных съемок. Между тем фанаты от перемен во внешнем виде звезды в восторге. Под снимком Марии в "Инстаграм" сотни хвалебных комментариев. Пользователи Сети считают, что длинные волосы визуально омолодили актрису.
"Какая-то молодая и красивая", "Очень идет Мария Вам такой цвет👍👍👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы – красавица в каком образе бы не были👏👏👏👏", "😍❤️Самая обаятельная и очаровательная!!!!! Восхищаюсь!!!!! И блондинкой – очень эффектно, и в темном - необыкновенная Красавица!!!!! ❤️⭐️" – пишут актрисе восхищенные поклонники.
Отметим, пару недель назад Мария Порошина рассказала в интервью, что лишилась шевелюры из-за агрессивной укладки и частого окрашивания. За короткое время актриса несколько раз сменила цвет волос ради съемок. Ее локоны не выдержали нагрузки и начали обламываться. По словам Порошиной, на ее голове остался ежик в два сантиметра с редкими прядями подлиннее.
Сейчас знаменитость пытается восстановить волосы и прячет их под кепкой. На съемках Марии Порошиной приходится приклеивать к голове искусственные локоны.
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