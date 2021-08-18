Горбачева и Савлепов сообщили о свадьбе и раскрыли детали первого знакомства: Он не был свободен

Знаменитости долгое время скрывали роман.

В свежем интервью звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева сообщила, что вышла замуж. "Была свадьба", – сказала 33-летняя актриса и продемонстрировала обручальное кольцо.

Избранником Ирины Горбачевой стал бывший солист Quest Pistols, 33-летний Антон Савлепов. Музыкант рассказал, как сделал предложение любимой.

"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну, слушай, давай, тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться". Ира такая: "Это что? Ты мне сейчас предложение делаешь?". Я такой: "Это что, я предложение сейчас делаю?". (…) Я не учел другого человека. Для меня это может быть проще, а для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, эмоциональная местами. Возможно, нужна такая память об этом моменте, что должно быть событие", – поделился Антон Савлепов.

По словам Ирины Горбачевой, сначала она хотела сделать большое торжество с множеством друзей и родственников. Однако, поразмыслив, Ирина и Антон отказались от идеи пышной свадьбы. Звезда сериала "Чики" и ее жених не хотели решать организационные вопросы и волноваться о том, как пройдет мероприятие. Горбачева и Савлепов устроили праздник для двоих и остались крайне довольными.

Рассказали знаменитости и о первом знакомстве. Савлепов и Горбачева встретились на вечеринке общего друга в Лос-Анджелесе.

"Она меня не запомнила с того мероприятия, – рассказал Антон. – Уже через полгода, когда мы хотели пригласить ее сняться в клипе группы "Агонь" на песню "Тебе 20", мы встретились с ней в Киеве".

Савлепов отметил, что был поражен актерским талантом звезды "Чик". Вокалисту очень понравилось работать в кадре с Ириной.

Горбачева, тем временем, добавила, что "химия" между ними возникла на съемках второго клипа. Долгое время знаменитости противились вспыхнувшему чувству. "Он не был свободен", – поведала Ирина.