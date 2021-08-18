Ирина Горбачева из сериала "Чики" о лесбийском эксперименте: Внутри не встает

Долгое время ходили слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации актрисы.

В свежем интервью 33-летняя Ирина Горбачева рассказала, что многие считают ее лесбиянкой. По словам звезды сериала "Чики", всему виной ее внешний вид – в ней много мужских черт, потому что она росла с братьями и с детства дружила только с мальчиками.

"Но меня никогда не интересовали девчонки как предмет любви", – поведала актриса.

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Горбачевой в какой-то момент стали очень настойчивыми. Начитавшись сплетен о себе в Сети, Ирина даже задумалась.

"Может быть они видят что-то во мне, в чем я реально боюсь себе признаться? Может быть действительно им виднее со стороны?" - спрашивала себя звезда сериала "Чики".

Вскоре судьба дала Горбачевой шанс проверить себя. В Лондоне актриса познакомилась с девушкой, которая встречалась и с мужчинами, и с женщинами.

"Я понимаю, что я ей нравлюсь. Она симпатичная, из разряда вот мы сейчас пойдем в номер куда-нибудь, попробуем, никто об этом ничего не узнает. А я понимаю, что у меня внутри не встает. Ну нет у меня даже желания, даже за сиську взять или что-то. Ну что я должна с собой сделать? Ради кого я должна сделать этот эксперимент?" – сказала звезда.

В вопросах интима, считает Горбачева, необходимо прислушиваться только к себе. Надо избавляться от стереотипов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ирина Горбачева сообщила о свадьбе с музыкантом Антоном Савлеповым. Знаменитости также раскрыли детали первого знакомства.