"Мой счастливый день": Александрова восхитила редким фото с мужем и детьми

29 августа звезда отечественных теленовелл Марина Александрова отпраздновала 39-летие. В честь особенной даты актриса сериалов "Екатерина" и "Домашний арест" опубликовала редкое семейное фото в личном микроблоге.
В кадре артистка запечатлена с мужем режиссером Андреем Болтенко и детьми – девятилетним сыном Андреем и дочерью Екатериной, которой скоро исполнится шесть. Марина Александрова скрывает от публики лица детей, поэтому они позируют спиной к объективу. Кадр привел пользователей Сети в восторг.
"Мой счастливый день 🤍✨💚🎊🥳🍾🎂
Я люблю свои и своих, это самый дорогой подарок😉❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала кадр Марина.
В комментариях к публикации звездные коллеги и поклонники написали Александровой множество теплых слов. "Сколько гармонии в этой фотографии!!! Марина, дорогая, прекрасная! Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена гармонией! Во всем!!!" – написала актриса Елизавета Боярская. "Мариночка, дорогая! С Днем Рождения❤️ счастья и здоровья вашей прекрасной семье! Интересный, разных и самых неожиданных тебе ролей 😘❤️", – поздравила артистка Янина Студилина.
Не так давно Марина Александрова призналась, что ее жизнь ей давно не принадлежит. Артистка во многом зависит от наследников. Звезда теленовелл мечтает выучить французский язык, написать сценарий, но времени на осуществление желаний совсем нет. Марина постоянно погружена в заботы о детях.
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