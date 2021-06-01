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Сериалы
Марина Александрова рассказала о тяготах материнства и неосуществленных мечтах

Марина Александрова рассказала о тяготах материнства и неосуществленных мечтах

Звезда отечественных сериалов рассказала о непростых буднях.
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Звезда сериалов "Екатерина" и "Домашний арест" воспитывает двоих детей. В браке с режиссером Андреем Болтенко Марина Александрова родила сына Андрея и дочь Екатерину.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

В личном микроблоге артистка призналась, что ее жизнь во многом ей не принадлежит. Артистка постоянно погружена в заботы о наследниках. Марина Александрова хотела бы записаться на курсы французского языка, прыгнуть с парашютом, попробовать себя в сценарном деле, но пока не может осуществить эти мечты.

Восьмилетний Андрей и пятилетняя Екатерина, как отмечает Марина, умело направляют ее энергию "в правильное русло". Малыши, проснувшись, завладевают родительницей всецело. Вечером, когда дети уже спят, артистка пытается провести время с пользой для себя, например, почитать книгу. Обычно эти попытки знаменитость терпят фиаско. По словам Александровой, она так выматывается, что засыпает уже на второй странице.

Впрочем, о том, что стала мамой, звезда отечественного экрана никогда не жалела. "Спасибо дети, что даете возможность делать ЧТО ТО каждый день, а французский выучим вместе)))... счастье так близко, благодаря вам, любимые🤍(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – обратилась к сыну и дочери Александрова в личном микроблоге.

Также звезда сериала "Домашний арест" опубликовала кадр свежей семейной фотосессии. На снимке Марина Александрова запечатлена вместе с отпрысками. Знаменитость и ее наследники читают книгу, удобно расположившись на диване.

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Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 15:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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