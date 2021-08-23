Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея

Звезда сериала "Угрюм-река" Юлия Пересильд, по слухам, рассталась с режиссером Алексеем Учителем. Поговаривают, что 36-летняя актриса бросила кинематографиста, который скоро отметит 70-летие, ради богатого ухажера.
В кавалеры Юлии Пересильд записали олигарха Романа Абрамовича. Об интрижке актрисы и бизнесмена говорили еще в 2020 году. Слухи спровоцировало появление Пересильд на "Кинотавре" в сопровождении телохранителя миллиардера. Тогда звезда "Угрюм-реки" опровергла связь с Абрамовичем. Артистка объяснила, что охранника к ней приставили из-за взятых в аренду роскошных украшений.
Напомним, у Юлии Пересильд две прекрасные дочки – 12-летняя Анна и девятилетняя Мария. Отцом девочек является известный режиссер Алексей Учитель. Долгие годы актриса отказывалась назвать имя папы девочек. Слухи о романе с кинематографистом Юлия отрицала до 2017-го, пока в одном из интервью сама не раскрыла этот секрет Полишинеля.
Интересно, что Алексей Учитель много лет женат на продюсере Кире Саксаганской. Светские сплетники говорят, что Учитель и Саксаганская никогда не думали разводиться.
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