Трясущиеся руки и тайники в машине: звезде сериала "Баффи – истребительница вампиров" грозит тюрьма

В полицейском участке артист выкручивался как мог.

Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" скорее всего окажется в тюрьме. 50-летнего актера Николаса Брендона обвиняют в подделке медицинских рецептов, хранении и торговле запрещенными веществами.

Неделю назад патрульные округа Виго, что находится в американском штате Индиана, заметили на дороге странный автомобиль. Машина виляла из стороны в сторону и постоянно поворачивала, игнорируя правила дорожного движения. За рулем транспортного средства оказался актер Николас Брендон.

В рапорте стражи порядка отметили, что Брендон при задержании сильно нервничал и потел. Пульс актера был слишком высоким, его руки дрожали.

Уже в участке полицейские выяснили, что артист предоставил им поддельное удостоверение. Николас утверждал, что документ принадлежит его брату-близнецу Келтону Шульцу, однако стражи порядка смогли вывести знаменитость на чистую воду. У Николаса Брендона действительно есть близнец, но зовут его Келли Донован.

В машине звезды сериала "Баффи — истребительница вампиров" обнаружили пластиковый пакет с остатками белого вещества, а также рецептурные лекарства, выписанные на имя Николаса Бендера и Келтона Шульца. Актер выкручивался как мог: сообщил сотрудникам участка, что он и его брат принимают одинаковые лекарства и иногда получают таблетки в аптеке друг за друга. Также в обшивке салона авто Бендона нашли тайники, в которых артист, как считают полицейские, перевозил наркотики для продажи.

Николасу Брендону, который играл роль Ксандера Харриса в сериале "Баффи — истребительница вампиров", предстоит предстать перед судом. Слушание назначено на 2 декабря.