Куда исчез дворецкий из "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин

Актер Борис Смолкин известен большинству зрителей благодаря роли дворецкого Константина в ситкоме "Моя прекрасная няня". После выхода сериала на актера и его коллег обрушилась невероятная популярность. В последние годы о жизни Смолкина мало что известно, он практически исчез с экранов и не привлекает внимание СМИ участием в скандалах.
В этом, 2021 году, Смолкин отметил 73-й день рождения. В свежем интервью Борис Григорьевич рассказал, чем сейчас занят. По словам актера, в кино и сериалах он снимается редко, в основном работает в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Как раз сейчас Смолкин репетирует новый спектакль в столице – осенью должна состояться премьера.
Кроме того, Борис Смолкин преподает будущим артистам в Институте культуры. Ранее, в другом учебном заведении, знаменитость выпустила два актерских курса.
До начала учебного года звезда сериала "Моя прекрасная няня" будет жить на даче, которая досталась ей от родителей. Участок артиста находится в Ленинградской области, недалеко от реки Сестры. За городом Смолкин и его родные прятались от пандемии.
Борис Григорьевич признался, что привел в порядок дачный дом и участок по настоянию второй жены. Деревянные стены артист сохранил, однако внутри здание немного модифицировал – провел канализацию, воду и газ.
"Мы поставили на кухню надежный газовый котел, сделали отопление, горячую воду в ванную, и уже много лет на нашей поначалу чисто летней даче можно жить круглый год", – отмечает Смолкин.
Звезда "Моей прекрасной няни" отлично готовит. Смолкин отмечает, что научился азам кулинарии, когда был холостяком. Борис Григорьевич не любит питаться в ресторанах и кафе. Артист предпочитает домашнюю еду, которая приготовлена им самим или его женой.
На даче у Бориса Смолкина большая библиотека, собранная еще его родителями. Актер обожает проводить время за хорошей книгой. К сельскому хозяйству, признается артрит, он совсем не приспособлен.
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