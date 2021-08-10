40-летняя звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" родила сына

Актриса уже раскрыла имя малыша.

Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" сообщила о пополнении в семье. 40-летняя актриса Элайза Душку родила сына. Знаменитость и ее супруг, экс-теннисист Питер Паланджян, невероятно счастливы.

В личном инстаграм-аккаунте Элайза Душку раскрыла имя новорожденного. Мальчика зовут Бодан. Между тем родители уже придумали крохе нежное прозвище – Боди. Звезда сериала рассказала также, что минувшая неделя стала для нее "настоящим путешествием". Актриса поблагодарила родственников, друзей и поклонников за поддержку и поздравления.

Для Душку и Паланджяна это второй совместный ребенок. У супругов подрастает двухлетний Филипп. Между тем от предыдущего брака с Мари-Луизе Паланджян у бывшего теннисиста есть еще четверо детей.

Напомним, о романе Элайзы Душку и Питера Паланджяна стало известно в 2017 году. Новость об отношениях актрисы и спортсмена вызвала резонанс в Сети. Дело в том, что избранник на 17 лет старше Душку. Между тем внушительная разница в возрасте Элайзу и Питера никогда не смущала. Через год после начала романа знаменитости сыграли свадьбу.

Как писали "Дни.ру", ранее актриса Мария Горбань рассказала, как прошли ее роды в Майами. Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз.