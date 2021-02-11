Оскорблял и отправлял на аборт: звезды "Баффи – истребительницы вампиров" почти 20 лет покрывали режиссера

Актриса Харизма Карпентер вспомнила о непозволительном поведении режиссера Джосса Уидона. По словам женщины, на съемках сериала "Баффи – истребительница вампиров" кинематографист был жесток и злоупотреблял своим положением.

По словам Карпентер, на площадке она слышала в свою сторону оскорбительные фразы от Уидона. Режиссер высмеивал религиозные убеждения артистки. Когда Харизма забеременела, Джосс называл ее толстой и осуждал за нежелание идти на аборт.

Режиссер постоянно угрожал артистке увольнением. Став мамой, Харизма Карпентер узнала, что Джосс Уидон больше не хочет видеть ее на площадке, поэтому исключил ее из актерского состава.

Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" призналась, что долгое время оправдывала поведение Джосса Уидона. Более того, в интервью она трусливо говорила, что хотела бы поработать с ним еще. Годы психотерапии помогли актрисе взглянуть на ситуацию под другим углом, заявить о своей боли, перестать покрывать режиссера.

Харизме Карпентер вторит другая звезда проекта, артистка Эмбер Бенсон. Она также сообщила, что обстановка на площадке "Баффи" была токсичной. Коллектив картины очень страдал от поведения режиссера. Бенсон отметила, что Уидон причинил ей и ее коллегам так много вреда, что за 20 лет они так и не смогли полностью оправиться.

Артисток поддержала исполнительница главной роли в сериале "Баффи– истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар. В личном "Инстаграм" она написала, что не хочет ассоциироваться с Джоссом Уидоном и поддерживает всех жертв насилия.

Американские журналисты отправили запрос на комментарий самому Джоссу Уидону. Пока режиссер сериала "Баффи – истребительница вампиров" хранит молчание.