Муцениеце готова закрыть глаза на измены нового мужа: Качественный левак укрепляет брак

Актриса обсудит с избранником "пороки и желания".

Летом 2020 года актриса Агата Муцениеце развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. По слухам, точку в браке пары поставили измены актера. Поговаривают, что Прилучный больше года разрывался между двумя любовницами. Дескать, артист наставлял жене рога с коллегой по фильму "Тень звезды" Юлией Франц и артисткой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Между тем в свежем интервью бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце призналась, что в браке на многое готова закрыть глаза. Например, актриса может смириться с интрижкой избранника на стороне. Единственное условие – честность в отношениях.

"Качественный левак укрепляет брак. Главное — договориться на берегу", – сказала Муцениеце.

Артистка не будет переживать из-за того, что у ее супруга был секс с другой женщиной. Однако ложь, обычно следующая за изменой, сильно ранит Агату.

В будущем актриса планирует обговаривать со своим мужчиной то, в каком формате будет идти их сексуальная жизнь. Если избранника Муцениеце потянет на эксперименты с другими, и он честно скажет об этом, она не будет выступать против. Со следующим мужем Агата обсудит все "пороки и желания", чтобы впоследствии их реализовать.

Пока Агата Муцениеце вторую половинку не нашла. Чтобы начать с кем-то встречаться звезде надо влюбиться. Мимолетные романы Агата не приветствует.