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Сериалы
"Как тебе не стыдно!": Абрамова удержала возбужденную Порошину от безрассудного поступка

"Как тебе не стыдно!": Абрамова удержала возбужденную Порошину от безрассудного поступка

Актриса сегодня жалеет, что послушала подругу.
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Известная российская актриса Мария Порошина рассказала, как однажды встретила коллегу по цеху из Америки Джулию Робертс. Звезда отечественных сериалов является давней поклонницей голливудской дивы.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Порошина в тот год работала в Индии. Артистка была в Гоа на съемках теленовеллы "Всегда говори "всегда". Однажды во время обеденного перерыва Мария спасалась от жары под кондиционером. Артистка была не в духе: коллеги использовали паузу, чтобы окунуться в океан, а ей поплавать не разрешили. Дело в том, что вода могла испортить грим и прическу звезды.

Вдруг телефон Марии Порошиной зазвонил. На том конце провода актриса Татьяна Абрамова требовала срочно прийти на местный базар. "Беги скорей, здесь твоя любимая актриса!" – заявила Абрамова. Услышав имя Робертс, звезда отечественных теленовелл стремглав кинулась на рынок.

Мария подошла к Джулии очень близко. Коллега из Голливуда прятала локоны под кепкой. На спине и животе Робертс несла по рюкзаку, в которых сидели ее дети. Звезду фильма "Красотка" сопровождали телохранители.

Порошина хотела заговорить с Робертс. Россиянка собиралась сказать американке несколько теплых слов, пожать той руку, обнять. Абрамова остановила возбужденную подругу. "Как тебе не стыдно! Она же на отдыхе", – удерживала Марию Татьяна. Дескать, сейчас весь рынок сбежится посмотреть на актрису из США.

Сегодня звезда сериала "Всегда говори "всегда" очень жалеет, что послушала тогда Абрамову и воздержалась от безрассудного поступка. Порошина считает, что обязана была подойти к кумиру и подарить себе праздник и воспоминания. По словам Марии, наблюдать, как отдаляется Джулия было невыносимо. "Со слезами на глазах провожала взглядом свою мечту", – поведала Мария Порошина в свежем инетрвью.

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Фото: Gennadii Sergeev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 11:36 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

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