"Как тебе не стыдно!": Абрамова удержала возбужденную Порошину от безрассудного поступка

Актриса сегодня жалеет, что послушала подругу.

Известная российская актриса Мария Порошина рассказала, как однажды встретила коллегу по цеху из Америки Джулию Робертс. Звезда отечественных сериалов является давней поклонницей голливудской дивы.

Порошина в тот год работала в Индии. Артистка была в Гоа на съемках теленовеллы "Всегда говори "всегда". Однажды во время обеденного перерыва Мария спасалась от жары под кондиционером. Артистка была не в духе: коллеги использовали паузу, чтобы окунуться в океан, а ей поплавать не разрешили. Дело в том, что вода могла испортить грим и прическу звезды.

Вдруг телефон Марии Порошиной зазвонил. На том конце провода актриса Татьяна Абрамова требовала срочно прийти на местный базар. "Беги скорей, здесь твоя любимая актриса!" – заявила Абрамова. Услышав имя Робертс, звезда отечественных теленовелл стремглав кинулась на рынок.

Мария подошла к Джулии очень близко. Коллега из Голливуда прятала локоны под кепкой. На спине и животе Робертс несла по рюкзаку, в которых сидели ее дети. Звезду фильма "Красотка" сопровождали телохранители.

Порошина хотела заговорить с Робертс. Россиянка собиралась сказать американке несколько теплых слов, пожать той руку, обнять. Абрамова остановила возбужденную подругу. "Как тебе не стыдно! Она же на отдыхе", – удерживала Марию Татьяна. Дескать, сейчас весь рынок сбежится посмотреть на актрису из США.

Сегодня звезда сериала "Всегда говори "всегда" очень жалеет, что послушала тогда Абрамову и воздержалась от безрассудного поступка. Порошина считает, что обязана была подойти к кумиру и подарить себе праздник и воспоминания. По словам Марии, наблюдать, как отдаляется Джулия было невыносимо. "Со слезами на глазах провожала взглядом свою мечту", – поведала Мария Порошина в свежем инетрвью.