У звезды "Дивергента" и "Аббатства Даунтон" родился первенец

Звезда фильма "Дивергент" и сериала "Аббатство Даунтон" Тео Джеймс впервые стал отцом. О пополнении в семье 36-летнего актера, сообщил американским СМИ его друг. Приятель знаменитости поделился с журналистами новостью на условиях анонимности.
Кроме того, недавно актера видели в клинике, где по слухам, могла рожать его жена, Рут Кирни. Джеймс и его избранница информацию о появлении ребенка пока не комментировали.
Звезда "Дивергента" не любит раскрывать подробности частной жизни. Актеру два года удавалось держать в тайне женитьбу. Джеймс и Кирни стали супругами в 2018-м. Торжество пара устроила в Италии. Церемония была закрытой с минимальным количеством гостей.
Тео и Рут впервые встретились в 2009 году в Англии на актерских курсах. 36-летняя Кирни известна по сериалам "Портал юрского периода", "Достать коротышку", "Сэндитон" и других.
Добавим, после премьеры фильма "Дивергент" Тео Джеймсу приписывали роман с партнершей Шейлин Вудли. Знаменитости сами спровоцировали сплетни о нерабочих взаимоотношениях неосторожным заявлением. Артисты сообщили, что на съемках между ними возникла "химия". Дескать, именно она позволила им натурально изображать чувства на экране.
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