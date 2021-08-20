Полоскала после каждого поцелуя: известная актриса сожгла рот антисептиком

Скоро на экранах стартует детективная комедия "Убийства в одном здании". Главную роль в сериале исполнила известная актриса и певица Селена Гомес.
В свежем интервью знаменитость рассказала, что съемки картины начались в ноябре 2020-го. Пандемия коронавирусной инфекции и веденные ограничения сильно сказывались на творческом процессе. Атмосфера на площадке была напряженная. Опасаясь ковида, киношники четко соблюдали все необходимые профилактические меры.
"На съемочную площадку никого не пускали. Все носили маски и защитные экраны. Если я касалась опоры, ее чистили", – поделилась Гомес.
Сложнее всего Селене пришлось в момент создания сцен с поцелуями. После каждого дубля актрису заставляли полоскать рот антибактериальным средством. После десятого полоскания, по словам знаменитости, она почувствовала тошноту. Более того, актрисе обожгло рот антисептиком. Гомес отметила, что никогда еще не испытывала подобного.
Коллега актрисы по сериалу "Убийства в одном здании" Стив Мартин – звезда фильма "Отец невесты" рассказал в рамках того же интервью, что Селена Гомес произвела на него невероятно сильное впечатление. Актрисе удалось подружиться с коллегой по цеху. В перерывах между дублями Селена объясняла 76-летнему Стиву значение некоторых сленговых выражений.
Премьера сериала "Убийства в одном здании" состоится 31 августа. Картина выйдет на сервисе Hulu.
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