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Стало известно о состоянии госпитализированной с множественными переломами звезды "Штрафбата"

Стало известно о состоянии госпитализированной с множественными переломами звезды "Штрафбата"

За жизнь артиста сражаются врачи.
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Звезда сериала "Штрафбат" Игорь Регнер все еще в реанимации. Спустя десять дней после госпитализации улучшений нет. Как удалось выяснить журналистам, на сегодняшний день состояние знаменитости оценивается как крайне тяжелое.

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Игорь Регнер в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики боятся делать какие-либо прогнозы. Доктора пристально наблюдают за состоянием актера.

Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Штрафбат" была доставлена в больницу из собственной столичной квартиры. Врачи обнаружили у Игоря Регнера множественные переломы ребер, ушибы грудной клетки, перелом левой руки.

Травмами Регнера заинтересовались правоохранительные органы. Оперативники предположили избиение. Полицейским удалось выяснить, что актера никто не бил. Переломы Игорь Регнер получил при падении с лестницы.

Несчастный случай со звездой "Штрафбата" произошел еще 17 июля. Тогда Игорь Регнер отказался ехать в больницу, решив лечиться самостоятельно. Спустя время состояние актера ухудшилось и его забрали в медицинское учреждение.

Друзья артиста, общаясь с журналистами, опровергают слухи о том, что актер был в состоянии алкогольного опьянения в момент падения. Игорь Регнер, по их словам, вел здоровый образ жизни и занимался спортом.

Как оказалось, звезда "Штрафбата" проходила химиотерапию. Из-за агрессивного лечения организм актера ослаб. Игорь Регнер почувствовал недомогание, потерял равновесие и упал.

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Автор: 2 августа 2021, 16:39 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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