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Сериалы
Родившая от Табакова экс-возлюбленная обратилась к актеру: Мы будем рядом, даже если ты перехочешь

Родившая от Табакова экс-возлюбленная обратилась к актеру: Мы будем рядом, даже если ты перехочешь

Знаменитости долго скрывали пополнение.
прочитано 499 раз

Звезда сериалов "Беспринципные", "Колл-центр" и "Екатерина" Павел Табаков отметил 26-летие. Среди прочих актера поздравила экс-возлюбленная и коллега по цеху Софья Синицына.

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Бывшая избранница посвятила Табакову "Сторис" в "Инстаграм". Софья опубликовала фото Павла с маленькой дочкой. "Здорово, что родился, – написала Синицина. – Мы теперь всегда будем рядом, даже если ты перехочешь".

Напомним, год назад Софья Синицына подарила Павлу Табакову дочь. Малышку назвали Мией. Девять месяцев артистам удавалось держать в тайне факт появления крохи на свет. О существовании дочери Табакова стало известно в июне. Тогда светские сплетники узнали, что Павел и Софья крестили девочку в церкви.

Молодые родители не живут вместе. По слухам, Синицина и Табаков разошлись незадолго до появления ребенка на свет. Бывшую зазнобу и малышку Павел на произвол судьбы не оставил. Актер принимает активное участие в воспитании девочки. Для Софьи и Мии он снимает просторную квартиру на Патриках, помогает деньгами.

Мать Павла Табакова, Марина Зудина, судя по всему, к роли бабушки еще не привыкла. В недавнем интервью актриса заявила, что внучка будет обращаться к ней по имени. Заниматься воспитанием маленькой Мии вдова Олега Табакова отказалась наотрез.

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Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 15:59 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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