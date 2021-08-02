Грозит 18 лет за решеткой: звезда "Великолепного века" сделала заявление на фоне нешуточных обвинений

Супругу актрисы Пелин Карахан грозит тюрьма.

Артистка исторической теленовеллы "Великолепный век" публично выступила в поддержку супруга. Муж актрисы Пелин Карахан, бизнесмен Бедри Гюнтай, рискует следующие 18 лет провести за решеткой.

Избранника Карахан подозревают в мошеннических действиях. По данным полиции, компания Гюнтая Yenigün Cleaning and Service использовала поддельные экспортные декларации. По этим бумагам она якобы ввезла в Турцию через порт Амбарлы внушительную партию парфюма. Используя эти фиктивные документы, организация обратилась за возмещением НДС и получила 3,7 миллиона лир из бюджета. Отметим, что никакие духи на самом деле в страну не привозились.

В уголовном деле фигурируют семеро, включая супруга актрисы "Великолепного века". Аферу, по данным следствия, провернули еще в 2019 году.

Бедри Гюнтай все обвинения отрицает. По словам бизнесмена, в указанный в расследовании период времени компания не совершала операций с экспортом в порту Амбарлы. Также Гюнтай заявил, что не стал бы рисковать прибыльным бизнесом из-за трех миллионов.

За Бедри Гюнтая заступается его супруга, звезда "Великолепного века" Пелин Карахан. Накануне артистка прокомментировала ситуацию. По словам знаменитости, на ее семью обрушилось большое горе. Карахан верит в невиновность избранника.

"Все не так, как кажется. Это затянувшийся судебный процесс. В этой ситуации мой муж тоже является жертвой и ранее уже обращался в суд. Важно понимать, что новости о махинациях появились именно в то время, когда мой супруг и его бизнес находятся на пике. Разбирательства продолжаются. Мы тоже являемся жертвами", – заявила Пелин Карахан, общаясь с репортерами.