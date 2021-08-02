Ковид и убивающая почки бактерия: подробности кончины звезды "Дикого ангела"

Организм артиста не выдержал нагрузки.

Известный аргентинский актер итальянского происхождения 78-летний Джино Ренни скончался в больнице. В нашей стране артиста знают по роли садовника Рамона в теленовелле "Дикий ангел".

6 июня, за день до своего дня рождения, Джино Ренни был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У звезды "Дикого ангела" диагностировали двустороннюю пневмонию. Артист был помещен в реанимацию, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

5 июля в состоянии Ренни наметились улучшения. Актера начали выводить из медикаментозного сна. Доктора давали самые благоприятные прогнозы.

К сожалению, уже 7 июля ситуация резко изменилась. В организме Джино Ренни обнаружили бактерию, убивающую почки. Звезде популярной теленовеллы провели диализ – очистили кровь от токсинов, лишней жидкости и вредных веществ. Ренни хорошо отреагировал на терапию.

1 августа Джино Ренни, несмотря на все усилия докторов, умер. Как сообщают аргентинские СМИ, смерть звезды произошла "от последствий COVID-19". Организм актера не справился с нагрузкой. Кончину Джино Ренни подтвердили его близкие.

Актер Факундо Арана, игравший в "Диком ангеле" роль Иво, публично выразил соболезнования семье Джино Ренни. В личном инстаграм-аккаунте Арана написал, что Рении был прекрасным человеком: искренним, щедрым, не знающим, что такое зло. "Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком", – отметил Факундо.