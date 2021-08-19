Федор Добронравов из "Сватов" обратился к народу: попал в беду из-за ошибки врачей

На днях в инстаграм-аккаунте Федора Добронравова появился пост с мольбой о помощи. Звезда сериала "Сваты" просила поклонников материально помочь пятилетнему мальчику Елисею. Актер сообщил, что ребенок его близких друзей попал в беду – из-за ошибки врачей у крохи появились проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения и реабилитации.
Добронравов опубликовал банковские реквизиты, на которые ведется денежный сбор. Артист подчеркнул, что верит в добро и в то, что все в итоге будет хорошо.
Некоторые пользователи Сети посчитали, что профилем Федора Добронравова завладели мошенники. Якобы злоумышленники пытаются нажиться на звезде "Сватов" и ее поклонниках.
В ответ Федор Добронравов записал видео, в котором обратился к народу. "Не надо сомневаться. Это действительно я", – сказал на камеру артист.
Добронравов подчеркнул, что не в первый раз просит пользователей Сети "поверить в чудо". По словам Федора Викторовича, люди должны помогать друг другу, каждый в силу своих возможностей.
"Человек большой души❤️ Спасибо Вам за добрые дела! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Так держать! Спасибо! ❤️ Верим в чудо и доброту людей! И очень радует, что у Елисея уже происходят эти маленькие чудеса! Любви, сил и терпения родителям!!!❤️", – поддержали звезду сериала "Сваты" поклонники.
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