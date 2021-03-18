"Этого ничего не было": балетмейстер "Березки" вспыхнул от негодования у Малахова

Как сообщила 82-летняя Мира Михайловна, сюжет сериала "Березка" не имеет отношения к реальности. Картина основана лишь на фантазии сценариста.
"Это абсолютный вымысел, абсолютно не имеющий ничего под собою действительного", – вспыхнул от негодования худрук "Березки" в студии Андрея Малахова.
Мира Кольцова напомнила, что ансамбль существует более 70 лет. Все это время коллектив транслировал миру доброту и красоту.
Мира Михайловна рассказала также, что поле премьеры сериала Александра Баранова ей поступило множество звонков, в том числе и из-за рубежа. У поклонников коллектива появились вопросы к балетмейстеру. "Этого ничего не было", – оправдывалась народная артистка.
Между тем Мира Кольцова похвалила актрису Лидию Вележеву, сыгравшую руководителя ансамбля. Актриса, по словам худрука, "очаровательно и прекрасно" справилась с поставленной задачей.
Напомним, премьера сериала "Березка" состоялась в апреле 2018 года на телеканале "Россия 1". После выхода ленту раскритиковали бывшие солисты ансамбля. Например, экс-участница коллектива Ксения Журавлева рассказывала журналистам, что в реальной жизни все происходило не совсем так, как показано на экране.
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