Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой

Актриса семь лет пытается увезти дочь из Италии в Россию.

Звезда сериалов "Команда" и "Иное" Екатерина Галахова в 2004 году во время отпуска в Египте познакомилась с итальянцем по имени Роберто. Артистка не была настроена на серьезные отношения с иностранцем, однако мужчина проявлял настойчивость. Ухажер прилетел за ней в Москву и полгода уговаривал переехать в Италию.

Екатерина и Роберто стали мужем и женой 6 октября 2004 года. Свадьба влюбленных прошла в итальянском городе Комо.

По словам Галаховой, первое время она была как "загипнотизирована" и не обращала внимания на некрасивые поступки супруга, его грубость и агрессию. Екатерина не замечала, что супруг в буквальном смысле сел ей на шею. На заработанное в России актриса содержала себя и Роберто.

Звезда российских сериалов мечтала о детях. Беременность не наступала. Медики утверждали, что проблем с репродуктивным здоровьем у Екатерины нет, поэтому она попросила избранника обследоваться. Роберто убедил жену в том, что прошел всех врачей и признан здоровым. Уже позднее Галахова узнала, что итальянец бесплоден.

В какой-то момент Екатерина Галахова решила поставить отношения на паузу и уехала работать в Москву. На родине у актрисы случился роман с коллегой по цеху. Артистка забеременела от любовника.

Узнав, что носит ребенка под сердцем, Екатерина поехала к Роберто и честно призналась ему в измене. Актриса отказалась делать аборт. Итальянец угрожал россиянке. Галахова хотела вернуться в Россию, но е смогла улететь – срок не позволял.

В 2010 году Екатерина Галахова родила девочку, которую назвала Юлией. "Дочь — внучка великого человека", – отмечает актриса. Малышка появилась на свет в Италии. Пока Екатерина и Юлия были в перинатальном центре, Роберто записал новорожденную на себя.

После появления в доме малышки итальянец стал еще агрессивнее. Галахова периодически подвергалась избиениям. В 2012-м Екатерина заявила на супруга в полицию. По словам артистки, у нее были диагностированы переломы пальцев и сотрясение мозга средней тяжести.

Социальные службы поселили Екатерину Галахову и ее ребенка в центр для женщин, переживших домашнее насилие. Спустя год актриса вернулась к Роберто. Итальянец уверял, что исправился – россиянка поверила. Кроме того, актриса дала согласие на прекращение уголовного дела против супруга. Семейная идиллия продлилась недолго – муж вновь стал поднимать руку на звезду российских сериалов.

В 2014 году Галахова вместе с дочкой приехала на съемную квартиру. Актриса не уведомила социальные службы о перемене места жительства ребенка. Роберто воспользовался ситуацией и написал заявление в полицию, в котором сообщил о похищении дочери. В итоге органы опеки забрали четырехлетнюю Юлию у матери. Девочка теперь живет с Роберто и его родительницей.

Общение Екатерины Галаховой с ребенком ограничено. Итальянец пытается выставить россиянку невменяемой, поэтому актриса вынуждена ходить на допросы и подтверждать собственную адекватность.

Роберто настаивает, что психиатрическая экспертиза выявила у Екатерины расстройство личности. Между тем на руках у актрисы есть заключения врачей, говорящие об обратном. Судебное заседание по определению места жительства ребенка постоянно переносится. Екатерина Галахова уверена, что итальянец мстит ей за измену через дочь.

Сегодня Галахова, заручившись поддержкой биологического отца ребенка и уполномоченного по правам человека в России Татьяной Москальковой, пытается вернуть дочь. О ситуации, в которой оказалась актриса знают также в посольстве России в Италии.