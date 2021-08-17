"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться

Звезда сериала "Папины дочки" вернулась с курорта. Дарья Мельникова вместе с сыновьями Артуром и Марком летала на Кипр. Поездка была спланирована в последний момент.
В личном инстаграм-аккаунте Мельникова рассказала о том, как прошел ее отдых. Отель, в котором жила актриса и ее наследники, преподнес Дарье подарок – бутылку шампанского. Демонстрируя презент подписчикам, актриса случайно засветила кровоподтек на руке.
"Папина дочка" поспешила оправдаться. Актриса сообщила, что травмировала себя сама.
"Меня никто не бил, я сама себя побила", – сказала она, показывая синяк.
На Кипре Мельникова провела десять дней. Артистка отпуском осталась довольна. Знаменитость призналась, что не умеет много отдыхать. Система "Все включено", по мнению актрисы, — это "шик". Дарье не пришлось думать о том, чем кормить малышей.
"Мы, как Машенька из сказки про трех медведей – в этом ресторане позавтракали, в этом пообедали, в этом поужинали. В этом бассейне поплавали, в этом бассейне с горок покатались, в этом сделали аквааэробику", – поведала Дарья.
Из гостиницы Дарья, Артур и Марк выезжали всего пару раз. Семейство побывало в местном зоопарке, посетило пару храмов и луна-парк.
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