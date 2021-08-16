В чем мать родила: звезда Голливуда купалась голой на глазах у шокированных отдыхающих

Звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" Орландо Блум провел выходные на природе. Артист вместе с приятелем отправился на живописное озеро.
В водоем Блум окунулся обнаженным. Видимо, знаменитость забыла положить в сумку плавки, собираясь в дорогу, иначе как еще можно объяснить решение купаться голым средь бела дня. Актер даже не постеснялся отдыхающих на противоположном берегу людей.
В личном "Инстаграм" Орландо опубликовал фотоотчет из поездки. На одном из кадров он позирует спиной к камере в чем мать родила. Голый зад он предварительно прикрыл эмодзи "персик".
Подписчики откровенностью звезды были шокированы. Пользователи Сети в шутку отмечали, что загорающее на противоположном берегу семейство с детьми получило психологическую травму от вида обнаженного Орландо.
"Семья на другой стороне 👀 😂", "Парни на противоположной стороне озера: 👀", "Так вот как вы превращаете воду в вино...", "Неважно, что ты напишешь, я всегда буду видеть в тебе эльфа", "Даме в зеленом повезло", – рассуждают интернет-обитатели.
Недавно актер Орландо Блум и его избранница певица Кэти Перри стали родителями и с головой погрузились в воспитание дочери. Обычно выходные знаменитость проводит с женой, но на этот раз сделала исключение.
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