Познакомил с дочкой: Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья"

Звезд ситкома теперь часто видят вместе.

Звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться, считают голливудские сплетники. Знаменитостей в последнее время часто видят вместе.

Романтические отношения между Дженнифер и Дэвидом, утверждает анонимный источник, вспыхнули на съемках спецвыпуска "Друзья. Воссоединение". В рамках шоу исполнители ролей Росса и Рэйчел признались, что были влюблены друг в друга не только на экране, но и в реальности.

Впервые искра между Энистон и Швиммером пробежала еще во время съемок первого сезона "Друзей". К сожалению, в серьезные отношения эта интрижка не переросла. "Мы оба сильно давили друг на друга, но это было похоже на два проходящих мимо корабля", – сказал Дэвид.

Как стало известно американским СМИ, после съемок спецвыпуска Энистон и Швиммер были постоянно на связи. Поговаривают, что на площадке шоу знаменитости поняли, что между ними все еще есть химия. Какое-то время артисты только переписывались, однако несколько недель назад Дэвид оставил свой особняк в Нью-Йорке и прилетел в Лос-Анджелес к Дженнифер.

Швиммер много времени проводил дома у подруги. Энистон готовила ужины гостю, они весело болтали и без конца смеялись. Кроме того, звезд "Друзей" видели на прогулке по виноградникам Дженнифер в Санта-Барбаре. Актеры ворковали и пили вино.

Представители Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера уже опровергли слухи о романе. Между тем в свежем интервью исполнительница роли Рейчел рассказала, что Дэвид действительно приезжал к ней в гости. Он был не один, а с дочерью Клео от экс-жены, фотографа Зоуи Бакман. В тот вечер Энистон устроила небольшую вечеринку с друзьями.

"Швиммер зашел, так что я познакомилась с его удивительной маленькой девочкой. Но мы действительно дали друг другу обещание. Мы подумали: "Это последний раз, когда мы так долго ждем, чтобы увидеться", – делилась знаменитость на минувшей неделе.