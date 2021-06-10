10-летняя дочь Хмельницкой взяла в руки лезвия: Ты меня убьешь?

Алена Хмельницкая не только талантливая актриса, но и счастливая мама. От Тиграна Кеосаяна она родила двух замечательных дочерей – старшую назвали Александрой, младшую – Ксенией. Девочки звезды кино выросли настоящими красотками.
На днях Хмельницкая поделилась в своем "Инстаграм" свежим фото десятилетней Ксю. Оказалось, малышка учудила своенравную шалость, чем сильно напугала мать.
"Мама, ты меня убьешь?" – спросила девочка.
Алена Хмельницкая была шокирована такими словами. Она думала, что сейчас дочь скажет ей что-то страшное. Но как выяснилось, все довольно безобидно, и дочка просто остригла себе челку. Она взяла в руки ножницы и легким движением лезвий срезала волосы. Актрисе очень понравился новый имидж дочери, а поклонники отметили, что девочка растет настоящей красавицей и копией своей знаменитой мамы.
Напомним, режиссер Тигран Кеосаян и актриса Алена Хмельницкая оформили развод в 2014 году после 20 лет брака. Сейчас Алена в отношениях с предпринимателем, который моложе ее на 13 лет.
Одной из причин развала отношений режиссера и актрисы стали измены, причем, судя по слухам, с обеих сторон. Сейчас Тигран Кеосаян счастлив в браке с Маргаритой Симоньян.
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