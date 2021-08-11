Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Россияне потеряли Надежду Кадышеву
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы
партнеры
Среда
11 августа
Лента новостей
10:54
Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос
10:38
Известная ведущая рассказала о контакте с Кабаевой: С удовольствием согласилась
10:35
"Да чему ты можешь научить?": одинокую Семенович высмеяли за уроки женского счастья
10:03
Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт
09:45
Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
09:24
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 августа
09:09
В Минздраве заявили о новом штамме коронавируса с пугающей смертностью
09:00
"Новые люди" предложили изменить модель российской экономики
08:50
Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше
06:39
"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой
04:28
К чему снится семья
02:23
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа
23:54
"Как ты могла?": Виторган обратился к Собчак с неожиданным признанием
22:13
Вскрылись новые детали инцидента с избитым сыном Пьехи
21:29
Помощница заявила о строгих запретах для МакSим после комы
21:25
В Ленинградской области осужденные сбежали из суда после оглашения приговора
20:56
Ходченкова появилась раздетой в публичном месте
20:40
В Королеве полиция изъяла тысячи бутылок контрафактного алкоголя
20:00
Скорая не проедет: жители Мытищ столкнулись с проблемой из-за отсутствия проезда к домам
19:36
Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье
18:53
Лукашенко спровоцировал дипломатический скандал заявлением о Крыме
18:42
Рэпера Птаху срочно увезли в больницу: предстоит операция
18:36
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
18:24
Взявшегося за стакан Николаева крепко приложили
18:11
В Новой Москве школьница за рулем авто устроила смертельную аварию
18:00
Устроивший грязные разборки с родившей экс-избранницей актер получил результаты ДНК-теста
17:46
Сын сделал важное заявление о пропаже Кадышевой
17:44
Беременная Костенко пострадала из-за ворвавшегося в дом незнакомца
17:23
"Что с глазами?": Перетянутое лицо жены Маликова вызвало ужас
17:12
Лицо объявившего об уходе Корчевникова перекосило
17:12
В Подмосковье мужчина и женщина попали под колеса электрички
17:08
Лед тронулся: Депп впервые после скандала решил появиться на публике
16:50
Непредсказуемый и неизлечимый: пережившая рак актриса "Друзей" сражена еще одним страшным недугом
16:30
У Меладзе и Джанабаевой произошел казус с ребенком
16:29
Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"
16:25
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
16:23
"Это немыслимо!": Ахеджакову атаковали после спектакля с пьяной вдовой на могиле офицера
16:23
Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает
16:12
Под Курганом силовики нашли убийц женщины
16:11
"Свадьба. День второй": облаченная в белое платье звезда сериала "Чики" вызвала недоумение
15:46
Космические суммы: сколько должен выплатить Большой театр Анастасии Волочковой
15:44
Требует алименты: Алана кричит о попытке Мамаева отнять у нее ребенка
15:35
В "черном списке": Задолжавший государству Киркоров сбежал из России
15:27
Обнародовано фото сына Ароновой от покойного возлюбленного: Как похожи
15:27
Врач прогнал заглядывающую в промежность подруги Дженнифер Энистон
15:25
В Магнитогорске сожгли дорогую машину известного бизнесмена
14:54
В королевской семье Великобритании разразился скандал с изнасилованием
14:47
Ну и дела: Пнувшую любовника 71-летнюю Бабкину разнес психиатр
14:46
Пустомеля и "вечная" любовница: умерла звезда латиноамериканских сериалов
14:44
Развод в 60 и 20-летняя жена: как сложилась судьба звезды "Пяти вечеров" Любшина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя
Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко
В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща
"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос

Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос

На съемках Марии Порошиной приклеивали локоны скотчем.
прочитано 147 раз

Не так давно актриса Мария Порошина неожиданно для всех кардинально сменила имидж. Звезда отечественных сериалов сделала очень короткую стрижку. В свежем интервью актриса призналась, что эти перемены были вынужденными.

ПО ТЕМЕ

Публика заподозрила Порошину в тайной связи: Обручальное кольцо?

Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян

 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Порошина поведала, что никогда сама не решилась бы обрезать длинные локоны. "Я просто потеряла их — в прямом смысле", - пожаловалась артистка.

Волосы Марии не выдержали ежедневной агрессивной укладки и частого окрашивания. В девятом сезоне ленты "Склифосовский" артистку сделали брюнеткой. В следующем проекте, в четвертой части "Родителей", знаменитости вернули блонд. Затем в картине "Французы под Москвой" локоны Порошиной вновь пережили смену цвета.

"У меня остался ежик в два сантиметра с какими-то редкими клочками", – рассказала Мария Порошина.

Некоторое время актриса прятала голову под кепкой. Подруги смеялись над Марией, когда она решалась снять головной убор. Приятельницы успокаивали расстроенную потерей шевелюры актрису и пытались ей помочь. Они присылали названия различных чудодейственных средств стимулирующих рост волос.

На съемках над головой Марии Порошиной приходилось колдовать гримерам. Всего за 25 минут артистке "восстанавливали" длинные кудри. Знаменитости приклеивали на специальный скотч трессы – искусственные пряди.

Волосы Марии Порошиной постепенно восстанавливаются. Знаменитость собирается вернуться к длинной прическе, которая нравится ей и ее детям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 10:54 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева

У него нет права голоса
Шоу-бизнес

Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше

Она вышла из себя
Шоу-бизнес

Не рак: вскрылась причина смерти звезды "Моей прекрасной няни"

Что убило любимую актрису
Шоу-бизнес

Бондарчук родила третьего ребенка

Муж звезды вне себя от радости

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+