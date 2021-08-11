Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос

На съемках Марии Порошиной приклеивали локоны скотчем.

Не так давно актриса Мария Порошина неожиданно для всех кардинально сменила имидж. Звезда отечественных сериалов сделала очень короткую стрижку. В свежем интервью актриса призналась, что эти перемены были вынужденными.

Порошина поведала, что никогда сама не решилась бы обрезать длинные локоны. "Я просто потеряла их — в прямом смысле", - пожаловалась артистка.

Волосы Марии не выдержали ежедневной агрессивной укладки и частого окрашивания. В девятом сезоне ленты "Склифосовский" артистку сделали брюнеткой. В следующем проекте, в четвертой части "Родителей", знаменитости вернули блонд. Затем в картине "Французы под Москвой" локоны Порошиной вновь пережили смену цвета.

"У меня остался ежик в два сантиметра с какими-то редкими клочками", – рассказала Мария Порошина.

Некоторое время актриса прятала голову под кепкой. Подруги смеялись над Марией, когда она решалась снять головной убор. Приятельницы успокаивали расстроенную потерей шевелюры актрису и пытались ей помочь. Они присылали названия различных чудодейственных средств стимулирующих рост волос.

На съемках над головой Марии Порошиной приходилось колдовать гримерам. Всего за 25 минут артистке "восстанавливали" длинные кудри. Знаменитости приклеивали на специальный скотч трессы – искусственные пряди.

Волосы Марии Порошиной постепенно восстанавливаются. Знаменитость собирается вернуться к длинной прическе, которая нравится ей и ее детям.