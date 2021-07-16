Публика заподозрила Порошину в тайной связи: Обручальное кольцо?

Недавно актриса опубликовала фото с темными волосами и челкой, которое буквально ошарашило пользователей. Многие подумали, что знаменитая блондинка решила изменить себе, но потом поняли, что кадр архивный. В молодости звезда любила экспериментировать и тоже искала себя, как и ее поклонницы. Многие из них, к слову, подчеркнули, что кумиру лучше с такой прической, и следовало бы ее вернуть.
Теперь в "историях" в "Инстаграме" Марии Порошиной появилась еще одна загадка. Она опубликовала кадр в длинном голубом платье с пестрым поясом и в темных очках. Однако внимание публики привлекло вовсе не это. На руке актрисы, бережно лежащей на талии, заметили кольцо на том самом пальце, крайне напоминающее помолвочное. О деталях знаменитость пока не сообщила.
Пользователи тут же принялись обсуждать тайный роман артистки. Пока предположений о том, кем может быть тот самый принц на белом коне нет, но все только начинается. Если Мария и правда решилась снова стать невестой, то это будет уже третий брак звезды.
Напомним, первым избранником Марии Порошиной был Гоша Куценко. От популярного коллеги она родила дочь, но их отношения так и не стали крепкими. Вскоре после развода она вышла замуж за Илью Древнова. Их брак просуществовал почти 20 лет. Несмотря на троих совместных детей, разлад был неминуем.
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