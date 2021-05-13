Что известно о новом романе звезды сериала "Чики" Шмыковой

Последнее время Варвара Шмыкова является завсегдатаем светских мероприятий.

Однако актриса их посещает не в компании супруга, известного оператора Евгения Козлова. Поклонники недоумевают по поводу личной жизни артистки, которая не спешит комментировать ситуацию.

Напомним, что роман Варвары Шмыковой и Евгения Козлова начался еще в студенчестве. Причем поначалу молодой человек не проявлял интереса к девушке, и она почти полгода добивалась расположения парня. В итоге у пары закрутился роман, в 2016-м влюбленные поженились и через год стали родителями.

Все это время Варвара Шмыкова регулярно публиковала в личном блоге трогательные посты, посвященные любимому. Однако зимой этого года фотографии с супругом резко пропали с инстаграм-страницы звезды сериала "Чики". В аккаунте Евгения Козлова последнее упоминание о семье датируется февралем – тогда он поздравил Варвару и сына Корнея с днем рождения.

Вот уже несколько недель на мероприятиях Шмыкова появляется в компании завсегдатая светских тусовок Даниила Радлова. Также девушка регулярно публикует в "Сторис" личного блога фото с молодым человеком, на которых они нежно обнимаются или держатся за руки. Пока актриса развлекается на вечеринках, ее супруг (или уже экс-супруг?) отдыхает за городом с ребенком. Впрочем, пока ни оператор, ни артистка возможный развод не комментируют.