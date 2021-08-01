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Сериалы
Добронравов назвал сроки выхода нового сезона "Сватов"

Добронравов назвал сроки выхода нового сезона "Сватов"

Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов рассказал, когда зрители смогут увидеть финальный сезон полюбившегося сериала.
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Первые эпизоды увидели свет в 2008 году. За пять лет существования семейная комедия набрала большую аудиторию, которая с нетерпением ждет продолжения любимой истории вот уже восьмой год. Продление сериала анонсировали в 2017 году, выход был запланирован на 2018. Однако, сроки сильно сдвинулись.

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 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Федор Добронравов играет в сериале одну из центральных ролей. Актер рассказал, что постоянные переезды и остановки съемок по разным причинам растянули процесс на пять лет. Сейчас финальный сезон практически отснят. В нем немного меньше эпизодов, чем планировали изначально, но Добронравов уверяет, что зрители будут в восторге.

"Количество писем и просмотров в YouTube, достигшее 2,5 млрд. по всей земле, сделали свое дело. Режиссер фильма Андрей Яковлев позвонил и сказал: "Давайте попробуем снять седьмой сезон", — рассказал артист.

Сейчас съемочная группа работает в Грузии, для съемок предыдущих серий ездили в Беларусь. Команда так и не смогла въехать в Украину, где должны были разворачиваться действия изначально. Потом команду настигла пандемия и съемки снова остановили. Однако сейчас процесс уже подходит к завершению, и зрители увидят новый сезон любимого сериала уже через три-четыре месяца, то есть, к концу осени.

Федор Добронравов рассказал, что у него много общего с его героем. Зрители не верят, что бывают такие хорошие семьи, как в "Сватах", пытаются разузнать, какая семья у самого актера. Добронравов признается, что его отношения с близкими действительно чем-то напоминают сцены сериала. Главное – есть любовь и доверие.

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Федор Добронравов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
1 августа 2021, 12:53 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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