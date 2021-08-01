Добронравов назвал сроки выхода нового сезона "Сватов"

Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов рассказал, когда зрители смогут увидеть финальный сезон полюбившегося сериала.

Первые эпизоды увидели свет в 2008 году. За пять лет существования семейная комедия набрала большую аудиторию, которая с нетерпением ждет продолжения любимой истории вот уже восьмой год. Продление сериала анонсировали в 2017 году, выход был запланирован на 2018. Однако, сроки сильно сдвинулись.

Федор Добронравов играет в сериале одну из центральных ролей. Актер рассказал, что постоянные переезды и остановки съемок по разным причинам растянули процесс на пять лет. Сейчас финальный сезон практически отснят. В нем немного меньше эпизодов, чем планировали изначально, но Добронравов уверяет, что зрители будут в восторге.

"Количество писем и просмотров в YouTube, достигшее 2,5 млрд. по всей земле, сделали свое дело. Режиссер фильма Андрей Яковлев позвонил и сказал: "Давайте попробуем снять седьмой сезон", — рассказал артист.

Сейчас съемочная группа работает в Грузии, для съемок предыдущих серий ездили в Беларусь. Команда так и не смогла въехать в Украину, где должны были разворачиваться действия изначально. Потом команду настигла пандемия и съемки снова остановили. Однако сейчас процесс уже подходит к завершению, и зрители увидят новый сезон любимого сериала уже через три-четыре месяца, то есть, к концу осени.

Федор Добронравов рассказал, что у него много общего с его героем. Зрители не верят, что бывают такие хорошие семьи, как в "Сватах", пытаются разузнать, какая семья у самого актера. Добронравов признается, что его отношения с близкими действительно чем-то напоминают сцены сериала. Главное – есть любовь и доверие.