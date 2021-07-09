Звезда "Глухаря" торгует куртками на фоне безденежья

Актриса Виктория Тарасова скоро отметит 50-летие.

Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова призналась, что испытывает материальные трудности. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, гонорары артистов снизились на 50%.

Сегодня Тарасова гастролирует с антрепризой. Залы заполняются лишь наполовину, что, естественно, сказывается на доходах артистов. Звезда "Глухаря" отметила, что люди в регионах скучают по театру. Порой желающих попасть на спектакль так много, что приходится играть его дважды.

Еще один источник дохода Тарасовой – участие в ток-шоу. "Хотя мне сейчас очень хочется побольше творчества: не г…вна, которое снимается ради денег…" – завила Виктория.

16 июля Виктория Тарасова отметит 50-летие. Звезда сериала "Глухарь" уверена, что после юбилея в ее жизни начнется светлая полоса. Предчувствие еще никогда не подводило актрису.

Тарасова зарабатывает в Интернете. Она продает вязанные изделия, которые создает сама. Шарфы ручной работы, отмечает знаменитость, разлетаются как горячие пирожки. Недавно Виктория начала торговать куртками, которые шьет ее невестка. Дизайн нарядов разрабатывает сын звезды "Глухаря". Сама же Тарасова украшает изделия своими рисунками.

Куртки Тарасовых стоят от 12 до 30 тысяч. Бывают и бюджетные варианты – за восемь-девять тысяч рублей. Актриса и ее близкие мечтают открыть интернет-магазин.