"Сидит на спящем вулкане": куда пропала актриса Ольга Погодина

Ольга Погодина мало снимается в последнее время.

Актерская карьера актрисы Ольги Погодиной началась в 1999 году. Ее дебют на экране состоялся в сериале "Простые истины", где ей доверили роль преподавателя химии. Известность Погодиной подарило участие в проекте "Если невеста ведьма", который вышел в 2001 году. Фильм пользовался невероятным успехом у зрителей.

На волне популярности Ольга сыграла главные роли в ряде теленовелл, например, "Возвращение Мухтара", "Таксистка", "Женская логика", "Убей меня! Ну, пожалуйста". Между тем в последние годы Погодина почти не снимается. За семь последних лет артистка появилась всего в шести картинах. Поклонники не понимали, почему их любимица внезапно пропала с экранов.

Как оказалось, Ольга Погодина, немного охладев к актерству, загорелась идеей самой создавать фильмы. Знаменитость попробовала себя в продюсировании. В 2007-м актриса вместе с мужем журналистом и режиссером Алексеем Пимановым основала киностудию "ОДА-Фильм". Первым детищем Погодиной в новом качестве стал мелодраматический сериал "Ненависть".

Сегодня Ольга Погодина снимает триллер. Лента носит название "Экстрасенс". Действие картины разворачивается в СССР 70-х. В центре сюжета священник, который сталкивается с чем-то мистическим. В "Экстрасенсе" снимаются Владислав Абашин, Николай Добрынин, Евгений Коряковский и сама Ольга Погодина. /

Актриса признается, что это лето будет активно работать. Ольга и ее коллеги планируют завершить ленту до осеннего сезона. Погодина надеется, что ее планам ничего не помешает.

"Продюсер всегда сидит на спящем вулкане, который может проснуться в любой момент, и я предпочитаю об этом помнить..." – поделилась знаменитость.