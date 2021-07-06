Бросились на улицу, чтобы подышать: Куликова сообщила о произошедшем на площадке "Склифосовского"

Съемки девятого сезона сериала "Склифосовский" подошли к концу. По словам исполнительницы одной из главных ролей Марии Куликовой, крайняя рабочая смена выпала на самый жаркий день. Творческий коллектив трудился над сценами в операционной. "И окончание было действительно огненным!" – интригующе отметила Куликова.
Как рассказала Мария, из-за московской жары плавилась техника, а из-за нехватки кислорода в помещении мозги актеров совсем не работали. Артисты постоянно путали текст, испорченные дубли приходилось переснимать. Условия были не из легких. После смены артисты бросились на улицу, чтобы просто подышать воздухом.
Куликова отметила, что уже на следующий день после завершения проекта она почувствовала легкий укол ностальгии. Актриса мечтает поскорее вернуться на площадку сериала "Склифосовский" и вновь окунуться в работу. Теленовеллу ждет десятый сезон, который станет заключительным.
Премьера новых серий медицинской драмы состоится на телеканале "Россия 1". Свежие эпизоды увидят свет в следующем телесезоне – вероятно, осенью 2021 года.
Как писали "Дни.ру", актер Максим Аверин рассказал, что мечтает снятся в полнометражном фильме "Склифосовский". Картина может стать отличным завершением сериала, считает актер.
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