Порошина положила глаз на Аверина: съемки нового сезона "Склифосовского" в самом разгаре

Скоро на экраны выйдет продолжение сериала "Склифосовский". Творческий коллектив ленты вкладывает много сил в работу.

В столице полным ходом идут съемки продолжения медицинской теленовеллы "Склифосовский". Прошлый сезон хорошенько потрепал нервы зрителями. Любимый коллектив медиков развалился на части под гнетом личных проблем. Девятая часть готовит новые испытания героям – увольнения, повышения, суды, экзамены, любовные страсти и много что еще.

По словам исполнительницы роли Марины Нарочинской – актрисы Марии Куликовой, в продолжении ленты герои, брошенные в острые обстоятельства, раскроются с неожиданных сторон. Только через надлом, уверена знаменитость, можно перейти в новое состояние и обновить отношения.

В восьмом сезоне сериала "Склифосовский" Олег Брагин в исполнении Максима Аверина борется с коварным недугом – онкологией. По словам Аверина, его герой, преодолевая сложности, покажет пример того, как вставать на ноги после падения. В девятой части картины создатели найдут у зрителя болевые точки и укажут на них. Главное послание сериала – никогда нельзя впадать в уныние, считает Аверин.

В свежих эпизодах сценаристы погрузили экранных медиков в новые обстоятельства – теперь герои работают по всей Москве. Зрители увидят незнакомые интерьеры, интересные истории, среди персонажей появятся новички.

Например, героиня Марии Порошиной, которая присоединилась к ленте, положила глаз на Олега Брагина, его, напомним, играет Максим Аверин. По словам актрисы, в "Склифосовском" ей достался неоднозначный персонаж. Мария считает, что ее героиня страдает от недостатка любви и внимания, тем временем сама отталкивает людей, которые могли бы дать ей это. Порошина призналась, что давно является поклонницей медицинской ленты, поэтому на съемки согласилась без раздумий.

В девятом сезоне серила "Склифосовский" появится герой Геннадий Кривицкий в исполнении Андрея Ильина. Персонаж вернулся благодаря зрителям, которые проголосовали за него на официальной странице картины.