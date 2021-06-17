Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Четверг
17 июня
Лента новостей
19:43
Первый шаг сделан: политолог Гарбузов сделал прогноз на отношения России и США
19:35
Скоро свадьба?: Семенович похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
19:30
Под Челябинском горит птицефабрика
19:11
В подмосковном болоте нашли зарезанную девушку
18:59
При стрельбе в Германии погибли два человека
18:54
"Планы все рухнулись": беременная Кафельникова заболела перед важным событием
18:49
Определен наиболее опасный штамм COVID-19
18:46
В центре Москвы накрыли притон
18:34
В Павловском Посаде снесли старый дом
18:27
Американцы восхитились поведением Путина после встречи с Байденом: Отлично знает, что делает
18:18
Вскрылась информация об огромных заработках Оксаны Самойловой
18:03
Что ждет зрителей в девятом сезоне сериала "Склифосовский" и когда финал
17:41
"Что случилось?": Айза Долматова пропала после пугающего кадра
17:37
"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна
17:20
Звезда "Холопа" Бикович подверг себя и партнера опасности
17:12
Счет на часы: Хазанов из-за проблем с сердцем оказался между жизнью и смертью
17:01
То ли Кощей то ли Ихтиандр: Волочкова поразила россиян неожиданным преображением
16:32
Звезда турецких сериалов отомстила бывшей жене после обвинений в истязаниях и угрозах убийством
16:13
"Расплакалась от страха и неуверенности": Малинин уберег отчаявшуюся Варум от провала
16:13
Путин поделился впечатлением о Байдене после встречи в Женеве
16:02
"Позорить себя ради этого?": Макеевой открыли глаза на мужа
15:29
"Вдруг все это рухнуло": состояние Максима Аверина напугало близких
15:19
Корчевников открестился от умирающего близкого: Чужой человек
15:07
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Зеленским
14:50
Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то
14:41
Она с детства такая: вдовец Легкоступовой Фирсов обвинил ее дочь в шантаже
14:36
Неожиданно: В Сети появилось фото звезды "Ворониных" в свадебном платье
14:24
Москвичам пообещали субтропическую погоду на выходных
14:20
Экс-директор взвыл из-за толпы геев на красной дорожке церемонии "Муз-ТВ"
14:19
Неизвестные оставили черную метку на могиле Джигарханяна
14:06
Что Путин и Байден подарили друг другу на встрече
14:02
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:01
В России начали массово подделывать рыбные консервы
14:00
Сколько заработала Проклова на грязном скандале
13:55
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:41
Свели в могилу: на Сергея Жигунова обрушились тяжкие обвинения
13:26
Глава "Вектора" назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в России
13:26
"Приезжай, пошалим": бывший любовник Макеевой вмешался в ее отношения с мужем
13:21
Бывший гендир "Муз-ТВ" плюнул в предательницу Кудрявцеву: Платили ей миллион рублей
13:21
В последний раз: пользователи оплакивают ушедшего Дюжева
13:08
Россиянам пообещали резкий рост курса рубля
13:05
Глава офиса Зеленского не дозвонился до советника Байдена
12:43
Четырехмесячного малыша бросили в магазине в Санкт-Петербурге
12:36
Целый этаж с кинотеатром и винным погребом: спустивший миллионы на наркотики актер "Друзей" продал пентхаус
12:29
Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
12:19
Названы самые доступные для россиян зарубежные курорты в июне
12:13
"Перейдут к принудительному выселению": тяжелобольная экс-супруга Аршавина осталась без крова
11:54
"Люблю больше всех!": 47-летний Цискаридзе ошарашил связью с 17-летним шалунишкой
11:44
Врач Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19
11:41
Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Что ждет зрителей в девятом сезоне сериала "Склифосовский" и когда финал

Что ждет зрителей в девятом сезоне сериала "Склифосовский" и когда финал

Актер Максим Аверин приоткрыл завесу тайны.
прочитано 353 раза

Сейчас в Москве идут съемки девятого сезона сериала "Склифосовский". По словам исполнителя роли Олега Брагина, актера Максима Аверина, его герой в новых эпизодах выпутается из сложного жизненного витка. Отношения с возлюбленной у персонажа будут складываться через пень-колоду. Как заметил Аверин, любовь – это всегда испытание. Между тем Брагин вернется в поликлинику. После операции персонажу потребуется реабилитация.

ПО ТЕМЕ

"Вдруг все это рухнуло": состояние Максима Аверина напугало близких

Чья дочь? Актеру сериала "Склифосовский" вручили результаты ДНК-теста

Работа в девятой части "Склифосовского", признался Максим Аверин, была выматывающей, но интересной. Артисту очень понравилось снимать сцены катастрофы в метро. Эпизоды создавались в Нижнем Новгороде.

По словам Аверина, в сценах аварии было сложно физически. Артист даже сбросил вес и накачал кубики на животе. Кроме того, актер попробовал себя в качестве оператора.

"Я сам снимал — мне вешали специальную камеру на грудь, шлем с камерой на голову. Опыт невероятный!" – похвасталась знаменитость.

Аверин уже готов к критике и придиркам зрителей. Актер предчувствует негатив из-за того, что волосы у его героя Брагина слишком быстро выросли после химиотерапии. Максим заранее знает, что ответить недовольным. Как заметил артист, это незначительные мелочи, никак не влияющие на ход сюжета. Дескать, это не то, за чем надо следить.

Также актер Максим Аверин сообщил, что в планах у создателей теленовеллы о медиках есть десятый сезон. По словам актера, "Склифосовский" должен попрощаться со зрителем. Финал истории о харизматичном хирурге Олеге Брагине и его коллегах может вылиться в полнометражный фильм – этого, по крайней мере, хочет сам Аверин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр youtube.com
Автор: 17 июня 2021, 18:03 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как снималась "Афера" – сериал про посткарантинную жизнь в русской деревне

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оголившая живот невестка Орбакайте поделилась долгожданным счастьем: Наконец-то

Девушка безумно рада
Шоу-бизнес

"Люблю больше всех!": 47-летний Цискаридзе ошарашил связью с 17-летним шалунишкой

Что связывает двух мужчин
Шоу-бизнес

"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

Певцов подозревают в близких отношениях
Шоу-бизнес

"Что случилось?": Айза Долматова пропала после пугающего кадра

Экс-возлюбленная Гуфа встревожила публику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+