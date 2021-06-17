Что ждет зрителей в девятом сезоне сериала "Склифосовский" и когда финал

Сейчас в Москве идут съемки девятого сезона сериала "Склифосовский". По словам исполнителя роли Олега Брагина, актера Максима Аверина, его герой в новых эпизодах выпутается из сложного жизненного витка. Отношения с возлюбленной у персонажа будут складываться через пень-колоду. Как заметил Аверин, любовь – это всегда испытание. Между тем Брагин вернется в поликлинику. После операции персонажу потребуется реабилитация.
Работа в девятой части "Склифосовского", признался Максим Аверин, была выматывающей, но интересной. Артисту очень понравилось снимать сцены катастрофы в метро. Эпизоды создавались в Нижнем Новгороде.
По словам Аверина, в сценах аварии было сложно физически. Артист даже сбросил вес и накачал кубики на животе. Кроме того, актер попробовал себя в качестве оператора.
"Я сам снимал — мне вешали специальную камеру на грудь, шлем с камерой на голову. Опыт невероятный!" – похвасталась знаменитость.
Аверин уже готов к критике и придиркам зрителей. Актер предчувствует негатив из-за того, что волосы у его героя Брагина слишком быстро выросли после химиотерапии. Максим заранее знает, что ответить недовольным. Как заметил артист, это незначительные мелочи, никак не влияющие на ход сюжета. Дескать, это не то, за чем надо следить.
Также актер Максим Аверин сообщил, что в планах у создателей теленовеллы о медиках есть десятый сезон. По словам актера, "Склифосовский" должен попрощаться со зрителем. Финал истории о харизматичном хирурге Олеге Брагине и его коллегах может вылиться в полнометражный фильм – этого, по крайней мере, хочет сам Аверин.
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