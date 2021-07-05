Изнасилованная отцом звезда сериала "Постучись в мою дверь" добивается права опеки над младшей сестрой

Актриса из Турции Мелиса Донгель хочет защитить 17-летнюю родственницу.

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" сделала шокирующее признание. По словам исполнительницы роли Джерен, актрисы Мелисы Донгель, несколько лет назад ее изнасиловал родной отец.

Случившееся сильно травмировало девушку. Долгое время Мелисе требовалась психологическая помощь. Сегодня душевное равновесие Донгель восстановлено, она готова говорить о пережитом откровенно. Более того, звезда сериала "Постучись в мою дверь" собирается лишить отца, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, родительских прав на свою 17-летнюю сестру. Мелиса, которой в сентябре исполнится 22 года, хочет взять опеку над родственницей. Донгель настроена серьезно и уже обратилась с иском в суд.

В свое время мать отказалась участвовать в воспитании Мелисы и ее сестры. Родительница заявила, что не может материально обеспечивать наследниц и сбежала на родину – в Россию. Сестры Донгель остались на попечении отца.

Попав в тюрьму, папа знаменитости решил передать младшую дочь социальным службам. Мелиса Донгель, в свою очередь, не хочет, чтобы ее сестра оказалась в детском доме. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" крепко стоит на ногах и готова взять на себя заботу о родственнице.