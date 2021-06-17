Звезда турецких сериалов отомстила бывшей жене после обвинений в истязаниях и угрозах убийством

Популярный турецкий актер Озджан Дениз молниеносно сориентировался в ситуации.

Звезда сериалов "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" Озджан Дениз больше года не может примириться с бывшей женой Фейзой Актан. Экс-супруги постоянно встречаются в судах и жалуются друг на друга прессе.

Не так давно Дениз сообщил, что Актан препятствует его общению с их общим сыном Кузеем. В конце апреля мальчику исполнилось три года. Артист не смог увидеть сына в день его рождения. Фейза не привезла ребенка, как обещала, и вообще перестала выходит на связь.

Актер сериала "Любовь против судьбы" не скрывает, что вымотан сложившейся ситуацией. У Озджана нет сил терпеть выходки экс-жены.

На днях Озджану Денизу представилась возможность отомстить Фейзе Актан. Он не преминул этим шансом воспользоваться.

Как удалось выяснить турецким СМИ, экс-жена актера была за рулем дорогого внедорожника, когда ее остановила дорожная полиция для проверки документов. Стражи порядка обнаружили, что у Актан просрочен страховой полис. Автомобиль Фейзы арестовали и отогнали на штрафстоянку.

Бывшая избранница звезды сериала "Я так долго тебя ждал" была готова купить новую страховку, но эй отказали в оформлении, так как по документам владельцем машины является Озджан Дениз. Полицейские связались с актером и сообщили ему о случившемся. Турецкая знаменитость не растерялась. Дениз тут же забрал внедорожник со штрафстоянки и отогнал его в неизвестное место. Возвращать транспортное средство бывшей жене он не собирается.

Как писали "Дни.ру", в начале 2021 года Фейза Актан обратилась с заявлением в прокуратуру. Женщина обвинила бывшего мужа Озджана Дениза и его брата в психологическом и физическом насилии, а также угрозах убийством. Разбирательство по этому делу все еще продолжается. Актер, в свою очередь, пытается через суд лишить Актан родительских прав.