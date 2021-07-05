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У скрывающей диагноз Догилевой заметили подозрительный кровоподтек

У скрывающей диагноз Догилевой заметили подозрительный кровоподтек

Вид Татьяны Догилевой без макияжа удивил поклонников.
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64-летняя Татьяна Догилева в последние годы активно снимается в сериалах. Актрису можно увидеть в картинах "Отпуск", "Вампиры средней полосы", "Окаянные дни", "Обычная женщина". Догилева много работает, несмотря на недуг, который не отступает довольно длительное время.

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Актриса рассказала о проблемах со здоровьем в недавнем интервью. Татьяна Анатольевна скрыла точный диагноз, однако призналась, что болезнь отразилась на ее внешности. Знаменитость сильно располнела.

Накануне в Сети появилось свежее фото Татьяны Догилевой. Совместный снимок с артисткой опубликовал в личном микроблоге политолог Николай Злобин. Кадр стал резонансным. Поклонники не сразу узнали Догилеву без макияжа. Многие обратили внимание на подозрительный кровоподтек на руке Татьяны Анатольевны. Встревоженные фанаты пожелали актрисе здоровья.

Отметим, что Догилева тщетные попытки вернуть молодость давно оставила. Артистка не делает уколов "красоты", отказывается от пластики и не истязает себя экстремальными диетами.

Звезда кино и сериалов приняла перемены во внешности. Теперь Догилевой предлагают роли незаурядных бабушек и этому она даже рада. Актриса не понимает возрастных коллег, которые рискуют здоровьем на столе пластического хирурга ради того, чтобы оказаться в кадре.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 11:55 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
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