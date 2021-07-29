Близкие сообщили о состоянии госпитализированной со съемок звезды "Лучше звоните Солу"

Появились новости об американской звезде кино.

58-летний актер Боб Оденкерк находится в стабильном состоянии под присмотром медиков. Об этом журналистам сообщили представители артиста. У звезды сериалов "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие" случился сердечный приступ. О выходе актера из клиники говорить пока рано.

Как писали "Дни.ру", Боб Оденкерк попал в больницу накануне. Знаменитости стало плохо на съемках сериала "Лучше звоните Солу". Оденкерк, как утверждают очевидцы, неожиданно опустился на землю. Члены творческого коллектива картины оказали Бобу первую помощь и вызвали неотложку.

Близкие Боба Оденкерка публично выразили благодарность съемочной группе картины "Лучше звоните Солу", которая вовремя сориентировалась в экстремальной ситуации и была рядом, а также врачам и медсестрам, ухаживающим за актером в клинике.

Отметим, сейчас в производстве находится шестой сезон сериала "Лучше звоните Солу". Эта часть станет финальной. Новые серии должны увидеть свет в 2022 году. Съемки ленты проходят Нью-Мексико.