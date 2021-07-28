Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" госпитализирована со съемок

58-летнего американского актера Боба Оденкерка привезли в больницу прямо с площадки сериала "Лучше звоните Солу". На данный момент в Нью-Мексико проходят съемки новой части картины.
По словам очевидцев, Оденкерк внезапно почувствовал недомогание и лег на землю. Члены творческого коллектива сериала вызвали бригаду медиков и попытались оказать знаменитости первую помощь.
Сейчас Боб Оденкерк в клинике. Причины его госпитализации пока не раскрываются. Была ли звезда сериала в сознании во время госпитализации – неизвестно.
Боб Оденкерк прославился ролью ушлого адвоката Сола Гудмана. Впервые персонаж появился в сериале "Во все тяжкие", затем герою посвятили спин-офф "Лучше звоните Солу". На данный момент в производстве находится шестой сезон картины, который станет финальным. Премьера новой части сериала запланирована на 2022 год. Добавим, что Боба Оденкерка также можно увидеть в фильме российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто".
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