Подтвердились самые страшные опасения: звезде сериала "Побег" поставили неутешительный диагноз

Звезда сериалов "Побег", "Другой мир", "Скорая помощь" рассказала о ментальных проблемах. У 49-летнего Вентворта Миллера диагностировали аутизм.
По словам Миллера, он всегда подозревал, что с ним что-то не так. Год назад актер решил обследоваться. Доктора подтвердили самые страшные опасения знаменитости. Медики установили, что у актера имеется неврологическое нарушение. Выводы врачей не стали для звезды "Побега" сюрпризом, однако все равно ввергли его в состояние шока.
"Я признаю, что доступ к диагностике – это привилегия, которой многие не пользуются", – рассудил Миллер.
Вентворт не скрывает, что мало знает об аутизме. Сегодня знаменитость изучает всю имеющуюся информацию о заболевании. Новые сведения помогают Миллеру переоценить пять десятков лет пережитого им опыта.
Напомним, в 2013 году актер Вентворт Миллер рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Знаменитость совершила каминг-аут одновременно отказавшись от участия международном кинофестивале в Санкт-Петербурге. Таким образом звезда сериала "Побег" протестовала против закона, который был принят в России. Нормативный акт запрещал пропаганду гомосексуализма.
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Сын Шепелева просто копия Фриске