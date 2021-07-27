В Сети появилось фото беременной Арзамасовой "для тех, кому нравится погорячее"

В прошлом году звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова стала одной из часто упоминаемых героинь светской хроники. Тогда 25-летняя актриса связала себя узами брака с 47-летним фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. Вскоре супруги сообщили, что в их семье ожидается пополнение.
Частые упоминания в прессе, слухи и сплетни повысили популярность Арзамасовой. За последние полгода на ее инстаграм-аккаунт подписались свыше 200 тысяч человек. В настоящий момент за обновлениями знаменитости следит почти один миллион фолловеров.
Недавно Елизавета решила порадовать фанатов новым снимком. В кадре возлюбленная Авербуха предстала в пышном белом платье. Оригинальности фотографии добавил огонь из руки артистки. Очевидно, снимок звезды сериала "Папины дочки" отфотошопили.
"Для тех, кому нравится "погорячее", – подписала фото Арзамасова.
Интернет-пользователи оценили необычное фото Елизаветы. "Такая нежная, воздушная! Но с огоньком. Идеальное сочетание", "Это так царственно", "Смотреть на вас – одно удовольствие!", – прокомментировали снимок преданные поклонники.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета Арзамасова, которая скоро должна родить, заразилась коронавирусом. О заболевании актрисы рассказывал режиссер Сарик Андреасян, в картине которого снимается супруга Ильи Авербуха.
Популярные темы форума
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?