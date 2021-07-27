В Сети появилось фото беременной Арзамасовой "для тех, кому нравится погорячее"

Поклонники пришли в восторг, увидев новое фото Елизаветы Арзамасовой.

В прошлом году звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова стала одной из часто упоминаемых героинь светской хроники. Тогда 25-летняя актриса связала себя узами брака с 47-летним фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. Вскоре супруги сообщили, что в их семье ожидается пополнение.

Частые упоминания в прессе, слухи и сплетни повысили популярность Арзамасовой. За последние полгода на ее инстаграм-аккаунт подписались свыше 200 тысяч человек. В настоящий момент за обновлениями знаменитости следит почти один миллион фолловеров.

Недавно Елизавета решила порадовать фанатов новым снимком. В кадре возлюбленная Авербуха предстала в пышном белом платье. Оригинальности фотографии добавил огонь из руки артистки. Очевидно, снимок звезды сериала "Папины дочки" отфотошопили.

"Для тех, кому нравится "погорячее", – подписала фото Арзамасова.

Интернет-пользователи оценили необычное фото Елизаветы. "Такая нежная, воздушная! Но с огоньком. Идеальное сочетание", "Это так царственно", "Смотреть на вас – одно удовольствие!", – прокомментировали снимок преданные поклонники.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета Арзамасова, которая скоро должна родить, заразилась коронавирусом. О заболевании актрисы рассказывал режиссер Сарик Андреасян, в картине которого снимается супруга Ильи Авербуха.